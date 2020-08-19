Марка Brooks Brothers нашла нового владельца

Компания Sparc Group LLC приобретет легендарный американский бренд за 325 миллионов долларов.

Обанкротившаяся американская марка наконец-то нашла нового владельца. На днях стало известны подробности сделки Brooks Brothers и мультибрендовой платформы Sparc Group LLC. Компания заплатит за бренд 305 млн долларов, о чем рассказал адвокат Brooks Brothers Гарретт Фэйл: «Данная сделка предусматривает получение 325 миллионов долларов с учетом определенных корректировок в пользу имущества должников, принятие на себя определенных обязательств должников, продолжение работы как минимум 125 магазинов Brooks Brothers в США, а также возможность сохранить тысячи рабочих мест».