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Артем Кузелев

Марка Brooks Brothers нашла нового владельца

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  • 19 Августа 202023:59
Сюжеты: Brooks Brothers

Компания Sparc Group LLC приобретет легендарный американский бренд за 325 миллионов долларов.

Обанкротившаяся американская марка наконец-то нашла нового владельца. На днях стало известны подробности сделки Brooks Brothers и мультибрендовой платформы Sparc Group LLC. Компания заплатит за бренд 305 млн долларов, о чем рассказал адвокат Brooks Brothers Гарретт Фэйл: «Данная сделка предусматривает получение 325 миллионов долларов с учетом определенных корректировок в пользу имущества должников, принятие на себя определенных обязательств должников, продолжение работы как минимум 125 магазинов Brooks Brothers в США, а также возможность сохранить тысячи рабочих мест».

 
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