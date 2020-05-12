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Артем Кузелев

Марка Brooks Brothers отказалась от использования шкур экзотических животных

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  • 12 Мая 202016:36
Сюжеты: PETA

Американский бренд мужской одежды больше не будет выпускать вещи из шкур экзотических животных.

В компании сообщили, что отныне бренд Brooks Brothers отказался от использования в своих моделях кожи крокодила, страуса и ящерицы. Кроме того, два года назад из-за расследования PETA марка перестала использовать мохер. В WWD также сообщают, что ранее от использования шкур экзотических животных отказались Jil Sander, Chanel, Diane von Furstenberg, Hugo Boss, Victoria Beckham и Vivienne Westwood.

 
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