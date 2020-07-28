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Артем Кузелев

Марка Brooks Brothers спасена

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  • 28 Июля 202010:45
Сюжеты: Brooks Brothers

В легендарной американской марке люксовой мужской одежды сообщили о сделке, которая позволит избежать закрытия.

В недавно обанкротившейся Brooks Brothers официально подтвердили информацию о сделке с холдингом Sparc Group LLC. Владельцы мультибрендовой платформы приобретут марке за 305 млн долларов. Согласно предварительным данным, Sparc Group LLC выкупит как минимум 125 магазинов Brooks Brothers. О дальнейших управленческих решениях пока что не сообщается.

 
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