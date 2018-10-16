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Артем Кузелев

Марка Burberry анонсировала даты выхода новых дропов

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  • 16 Октября 201820:56
Сюжеты: BURBERRY

Британский дом моды перешел на новую систему ежемесячных выпусков одежды и аксессуаров.

Протестировав новую концепцию во время Недели моды в Лондоне, марка Burberry в этом месяце переходит на нее полностью. Первый дроп появится в продаже в соцсетях бренда уже на этой неделе – 17 октября. Капсула получила название B Series и будет состоять из белых футболок и свитшотов, украшенных монограммой, придуманной отцом-основателем Томасом Берберри. Продажи стартуют в 14:00 по московскому времени и продлятся сутки. Следующий дроп будет доступен 17 ноября и так далее каждый месяц.

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