Марка Burberry анонсировала даты выхода новых дропов

Британский дом моды перешел на новую систему ежемесячных выпусков одежды и аксессуаров.

Протестировав новую концепцию во время Недели моды в Лондоне, марка Burberry в этом месяце переходит на нее полностью. Первый дроп появится в продаже в соцсетях бренда уже на этой неделе – 17 октября. Капсула получила название B Series и будет состоять из белых футболок и свитшотов, украшенных монограммой, придуманной отцом-основателем Томасом Берберри. Продажи стартуют в 14:00 по московскому времени и продлятся сутки. Следующий дроп будет доступен 17 ноября и так далее каждый месяц.