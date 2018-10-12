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Артем Кузелев

Марка Burberry поддержит юных художников

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  • 12 Октября 201808:35
Сюжеты: BURBERRY

Благотворительную деятельность дома моды расширят финансированием арт-программы в британских школах.

Благотворительный фонд Burberry Foundation решил поддержать образовательную инициативу британских школ. Суть проекта в том, чтобы изучить, как искусство и креативное воспитание влияет на учеников и процесс обучения. Инициатива будет реализована за четыре года, в это время в избранных школах будут финансироваться занятия по кино, танцам, искусству и драме. Попечитель фонда Лианн Вуд подчеркнула: «Мы в Burberry считаем, что креативность должна развиваться, поэтому мы будем отстаивать преимущества того, чтобы сделать искусство и культуру доступными для всех».

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