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Артем Кузелев

Марка Burberry проведет тренинги для сотрудников

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  • 04 Марта 201909:47
Сюжеты: BURBERRY

После обвинений в пропаганде суицида, за что пришлось публично извиняться, руководство бренда начинает сразу несколько корректирующих инициатив.

Скандальная ситуация с толстовкой, у которой в капюшоне вместо шнурка обнаружилась довольно выразительная петля, заставила руководство Burberry пересмотреть внутреннюю политику. На днях компания объявила о старте нескольких инициатив, направленных на образование персонала.

Исполнительный директор Марко Гоббетти рассказал, что все сотрудники компании будут обязаны пройти тренинг, который поможет повысить сознательность и понимание социальных проблем. Кроме того, Burberry начнет поддерживать благотворительную организацию Samaritans, которая работает с людьми с суицидальными наклонностями. Еще один проект компании касается разнообразия в модной индустрии: марка расширит географию своей стипендиальной программы и в течение пяти лет будет предоставлять рабочие места для ее выпускников.

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