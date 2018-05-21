Марка Burberry займется аксессуарами

После прихода Рикардо Тиши на пост креативного директора бренд объявил о намерении развивать линию кожаных аксессуаров.

На текущей неделе генеральный директор Burberry Марко Гоббетти объявил, что в этом году марка сменит стратегию развития. По словам топ-менеджера, бренд намерен сосредоточиться на выпуске аксессуаров из кожи. Для этого компания уже приобрела флорентийскую кожевенную фабрику.

Отдельно отмечается, что Burberry будет осваивать это направление в люксовом сегменте. Предполагается, что главный упор будет сделан на сумки в ценовом диапазоне от одной до двух тысяч фунтов стерлингов.