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Артем Кузелев

Марка Calvin Klein покажет картины Энди Уорхола

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  • 28 Сентября 201811:38
Сюжеты: Calvin Klein, Энди Уорхол

Американский бренд продолжает сотрудничество с Фондом Энди Уорхола выставкой художника в собственной штаб-квартире.

В конце октября в нью-йоркской штаб-квартире Calvin Klein можно будет увидеть серию работ Энди Уорхола Shadows («Тени»). Серия представляет собой несколько идентичных отпечатков, но выполненных в разной цветовой гамме. Впервые за 40 лет эти картины будут доступны для широкой публики с 26 октября до 15 декабря.

 
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