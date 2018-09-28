Марка Calvin Klein покажет картины Энди Уорхола

Американский бренд продолжает сотрудничество с Фондом Энди Уорхола выставкой художника в собственной штаб-квартире.
В конце октября в нью-йоркской штаб-квартире Calvin Klein можно будет увидеть серию работ Энди Уорхола Shadows («Тени»). Серия представляет собой несколько идентичных отпечатков, но выполненных в разной цветовой гамме. Впервые за 40 лет эти картины будут доступны для широкой публики с 26 октября до 15 декабря.
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