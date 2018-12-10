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Артем Кузелев

Марка Calvin Klein уходит из печатных изданий

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  • 10 Декабря 201819:49
Сюжеты: Calvin Klein

Американский бренд под руководством Рафа Симонса решил отказаться от размещения рекламы в полиграфии и журналах.

Руководство американского бренда объявило, что намерено отказаться от размещения рекламы в печатных изданиях. С февраля будущего года Calvin Klein будет активно развивать свою диджитал-стратегию и сделает упор на социальные сети и видеорекламу. Вероятно, какой-то процент промо будет проходить в полиграфическом формате, но такое размещение будет лишь поддержкой основной линии.

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