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Артем Кузелев

Марка Calvin Klein укрепилась после ухода Рафа Симонса

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  • 29 Марта 201917:46
Сюжеты: Calvin Klein, Raf Simons
Американский бренд, переживающий реструктуризацию, сообщил, что после расставания с креативным директором его продажи начали расти. Компания PVH Corp., которой принадлежит марка Calvin Klein, отчиталась о доходах за последний квартал 2018 года. Топ-менеджер Эмануэль Чирико рассказал в отчете о том, что продажи бренда значительно выросли по сравнению с третьим кварталом. Вероятнее всего, на показатели повлияло расставание бренда с креативным директором Рафом Симонсом. До того, как дизайнер покинул компанию, дела у Calvin Klein шли не очень хорошо. Вероятно, в скором времени ситуация еще больше изменится в позитивную сторону, т.к. в данный момент в марке проходит реструктуризация и ребрендинг.
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