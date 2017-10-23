Марка Canali сокращает производство

Итальянский дом моды объявил о закрытии одной из фабрик в городе Карате-Брианца.

Несмотря на то, что сегмент «люкс» сегодня чувствует себя уверенно, итальянская мужская марка Canali переживает не лучшие времена. Недавно дом моды объявил о сокращении производства и закрытии одной из своих фабрик. Новость о сокращении 134 сотрудников вызвала протесты со стороны местного профсоюза и забастовку рабочих. Повлияет ли это как-то на окончательное решение владельцев, пока что не понятно, однако за последний год компания пережила уже волну сокращений, когда было уволено 75 работников.