Вход
ADV



Интересно
Carolina Herrera (61)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Carolina Herrera основала собственный благотворительный фонд

  • 139
  • 0
  • 22 Июля 202017:45
Сюжеты: Carolina Herrera

Инициатива Carolina Herrera Heart for Hope будет помогать Красному Кресту и Красному Полумесяцу.

В планах американского бренда перечислять 10% с каждой покупки сумок или других аксессуаров из специальной коллекции. Благотворительность Carolina Herrera касается главным образом поддержки борьбы с пандемией коронавируса. Представители марки сообщили: «Мы привносим страсть в каждый стежок и аромат. Мы верим, что за каждым продуктом бренда стоит своя история, и они могут помогут нам внести вклад в борьбу с пандемией».

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru