Марка Carolina Herrera основала собственный благотворительный фонд

Инициатива Carolina Herrera Heart for Hope будет помогать Красному Кресту и Красному Полумесяцу.

В планах американского бренда перечислять 10% с каждой покупки сумок или других аксессуаров из специальной коллекции. Благотворительность Carolina Herrera касается главным образом поддержки борьбы с пандемией коронавируса. Представители марки сообщили: «Мы привносим страсть в каждый стежок и аромат. Мы верим, что за каждым продуктом бренда стоит своя история, и они могут помогут нам внести вклад в борьбу с пандемией».