Марка Carven на грани банкротства

Парижский люксовый бренд переживает тяжелые времена и просит о защите.

Стало известно, что внешне успешная марка Carven находится на грани краха. Парижский бренд уже обратился в торговый суд Парижа с заявлением о защите от банкротства. Представители компании сообщают: «Марка Carven находится в дефолте по платежам и 23 мая попросила о защите от банкротства через процедуры конкурсных торгов». Отдельно подчеркивается, что в прошлом году продажи компании резко упали, в два раза по сравнению с, например, 2014 годом.