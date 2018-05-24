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Артем Кузелев

Марка Carven на грани банкротства

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  • 24 Мая 201811:20
Сюжеты: Carven

Парижский люксовый бренд переживает тяжелые времена и просит о защите.

Стало известно, что внешне успешная марка Carven находится на грани краха. Парижский бренд уже обратился в торговый суд Парижа с заявлением о защите от банкротства. Представители компании сообщают: «Марка Carven находится в дефолте по платежам и 23 мая попросила о защите от банкротства через процедуры конкурсных торгов». Отдельно подчеркивается, что в прошлом году продажи компании резко упали, в два раза по сравнению с, например, 2014 годом.

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