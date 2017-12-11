Марка Celine открывает онлайн-магазин

Парижский дом моды объявил, что наконец готов к запуску своего интернет-шопа.

Французская модная марка Celine в последние годы считалась консервативной, с точки зрения, продвижения в сети. Дом до сих пор оставался единственным брендом в портфеле холдинга LVMH, который никак не занимался онлайн-продажами. На днях стало известно, что в ближайшие недели у поклонниц марки появится возможность приобретать вещи любимого бренда в официальном интернет-магазине. Для начала Celine протестирует онлайн-шоп на территории Франции, после чего распространит его работу на другие страны Европы.