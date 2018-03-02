Марка Charlotte Olympia обанкротилась в США

Британский бренд необычной обуви и аксессуаров закрывает свои магазины на территории Америки.

На днях Шарлотта Олимпия Деллал объявила, что экспансия ее марки на американском рынке потерпела неудачу. В скором времени на территории США закроются все магазины Charlotte Olympia. Официальное заявление было сделано после того, как компания, Pinktoe Tarantula Ltd., управляющая розничным бизнесом Деллал в Америке, подала заявление о банкротстве. Однако менеджеры марки уточняют, что магазины Charlotte Olympia на местном рынке терпели убытки.