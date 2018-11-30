Марка Cheap Monday закрывается

Из-за низких продаж Cheap Monday шведского модного гиганта H&M объявила о скором закрытии бренда.

Представители шведской компании H&M, владеющей маркой Cheap Monday, сообщили о ее закрытии. На решение руководства повлияли низкие выручки бренда, специализирующегося на дениме. Окончательно свое существование Cheap Monday прекратит в середине 2019 года.