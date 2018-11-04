Марка Coach отказалась от натурального меха

Американский бренд пополнил ряды игроков модной индустрии, которые решили прекратить использование в своей продукции меха.

Вслед за коллегами по цеху марка Coach отказывается от натурального меха. Уже на Неделе моды сезоны осень-зима 2019/20 мы не увидим никаких шкур в коллекции бренда. В официальном релизе исполнительный директор Coach дал такой комментарий решению: «Мы делаем это, потому что считаем, что это правильно. Это важно для наших сотрудников и наших покупателей». Однако отмечается, что марка все еще не готова отказаться от использования шерсти, ангоры и мохера.