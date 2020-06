Марка Converse в очередной раз поддержала Месяц гордости

Американский бренд отмечает Pride Month новой капсульной коллекцией и пожертвованием для ЛГБТК+ организаций.

Марка Converse выпустила очередную июньскую капсулу, вдохновленную флагом More Color, More Pride. На этот раз дизайнеры бренда добавили в привычную радугу коричневый и черный цвета, поддерживая представителей ЛГБТК+ латинского и африканского происхождения. В капсулу вошли обновленные модели кедов Chuck 70s и Chuck Taylor All Stars, а также одежда и некоторые аксессуары. Кроме того, компания пожертвовал более миллиона долларов на поддержку ЛГБТК+ организаций.