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Артем Кузелев

Марка Converse в очередной раз поддержала Месяц гордости

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  • 06 Июня 202015:31
Сюжеты: Converse

Американский бренд отмечает Pride Month новой капсульной коллекцией и пожертвованием для ЛГБТК+ организаций.

Марка Converse выпустила очередную июньскую капсулу, вдохновленную флагом More Color, More Pride. На этот раз дизайнеры бренда добавили в привычную радугу коричневый и черный цвета, поддерживая представителей ЛГБТК+ латинского и африканского происхождения. В капсулу вошли обновленные модели кедов Chuck 70s и Chuck Taylor All Stars, а также одежда и некоторые аксессуары. Кроме того, компания пожертвовал более миллиона долларов на поддержку ЛГБТК+ организаций.

 
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