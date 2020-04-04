Марка Costume National расстается с креативными директорами

Японское издание Fashion Snap сообщило, что дизайнеры Ясутоши Эзуми и Коджи Удо покидают свои посты после показа коллекции весна-лето 2020.

По информации источника, расставание марки и креативных директоров связано с окончанием срока действия контрактов, которые руководство Costume National решило не продлевать. Следующую – осенне-зимнюю – коллекцию для бренда создаст уже дизайнерская команда. Ведется ли поиск нового креативного директора или даже двух, в Costume National не сообщают.