Марка Crocs передала медперсоналу больницы в Коммунарке партию обуви

В обувной компании Crocs вдохновились примером adidas и передали врачам и медицинскому персоналу инфекционной больницы № 40 в Коммунарке партию сабо.

«Сегодня миссия Сrocs – дарить комфорт – приобретает особое звучание. В это сложное время бренд заботится о тех, кто особенно нуждается в поддержке и надеется, что с Crocs будни врачей станут комфортнее», – прокомментировали акцию в пресс-службе компании. Также отмечается, что Crocs передаст удобную обувь и другим больницам.