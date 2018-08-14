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Артем Кузелев

Марка Crocs закрывает свои фабрики

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  • 14 Августа 201813:25
Сюжеты: Crocs

Бренд, ставший знаменитым благодаря своим уродливым галошам и тапочкам из резины, объявил о ликвидации собственного производства.

Переживающая не лучшие финансовые времена марка объявила на днях, что в ближайшем будущем будут закрыты две ее последние фабрики. Похоже, поправить положение не помогли даже громкие коллаборации компании с такими брендами, как Balenciaga и Christopher Kane. Продажи Crocs стремительно падают, а значит, пришло время оптимизировать расходы.

В прошлом году марка закрыла 160 физических магазинов по всему миру и сосредоточилась на интернет-торговле. Затем последовала ликвидация фабрик, и вот теперь стало известно, что производство Crocs будет полностью перенесено на фабрики подрядчиков.

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