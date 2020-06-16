Марка Diane von Furstenberg закроет 18 из 19 бутиков

Американский бренд переживает переход на цифровую бизнес-модель. Кроме того, будет фокусироваться на китайском рынке.

Представители компании сообщили, что в планах руководства Diane von Furstenberg закрытие 18 из 19 магазинов по всему миру. Рабочим останется лишь один оффлайн-бутик, расположенный в Нью-Йорке, под штаб-квартирой бренда. Кроме того, в начале июня были уволены большинство топ-менеджеров DVF,в том числе и главный исполнительный директор Сандра Кампос. Месяцем ранее компания сократила 75% линейного персонала, причем некоторые из сотрудников не получили выходного пособия.