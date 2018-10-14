Марка Дианы фон Фюрстенберг откажется от меха

Американский бренд Diane von Furstenberg озвучил свои планы по отказу от использования в новых коллекциях натурального меха.

Американская марка берет курс на этичную моду и сообщает, что намерена отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях. Бренд уже начал сотрудничество с Обществом защиты животных Соединенных Штатов и зоозащитной организацией PETA.

Генеральный директор Diane von Furstenberg Сандра Кампос подчеркивает в релизе: «Пришло время измениться и стать ответственными, перекратив поощрять убийство животных ради моды. Мы поддерживаем переход к более этичной и устойчивой индустрии и предоставляем нашим клиентам инновационные альтернативы. Начиная с 2019 года DVF не будет использовать кожу, мохер, ангору или мех».