Вход
ADV
Интересно
Diesel (106)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Diesel Black Gold объединит мужскую и женскую коллекции

  • 562
  • 0
  • 17 Апреля 201721:43
Сюжеты: Diesel

На прошлой неделе представители бренд объявили, что намерены объединить оба показа.

Следуя примеру таких марок, как Burberry, Gucci, Bottega Veneta, Calvin Klein, Vivienne Westwood, Coach, Philipp Plein, Etro и многих других, бренд Diesel Black Gold объединит мужской женский показы. В официальном пресс-релизе итальянской марки говорится, что уже с июня 2017 года шоу будут проходить в рамках миланской Недели мужской моды.

Отдельно Ренцо Россо подчеркнул важность работать более активно и поспевать за расписанием индустрии: «Black Gold – ориентир современного рынка, поэтому важно соответствовать времени». Также представители марки сообщили, что намерены прекратить выпуск межсезонных женских коллекций, зато мужские по-прежнему будут выходить.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru