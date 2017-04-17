Марка Diesel Black Gold объединит мужскую и женскую коллекции

На прошлой неделе представители бренд объявили, что намерены объединить оба показа.

Следуя примеру таких марок, как Burberry, Gucci, Bottega Veneta, Calvin Klein, Vivienne Westwood, Coach, Philipp Plein, Etro и многих других, бренд Diesel Black Gold объединит мужской женский показы. В официальном пресс-релизе итальянской марки говорится, что уже с июня 2017 года шоу будут проходить в рамках миланской Недели мужской моды.

Отдельно Ренцо Россо подчеркнул важность работать более активно и поспевать за расписанием индустрии: «Black Gold – ориентир современного рынка, поэтому важно соответствовать времени». Также представители марки сообщили, что намерены прекратить выпуск межсезонных женских коллекций, зато мужские по-прежнему будут выходить.