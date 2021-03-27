Марка Diesel представила первую коллекцию одежды для собак

Итальянский бренд представил результаты своего первого опыта в создании одежды для домашних животных.

В коллекции Diesel Doggies, кроме удачного названия, представлены миниатюрные модели для четвероногих друзей, включая джинсовые куртки, пальто и вязаные мини-свитера. Самая дорогая вещь коллекции – джинсовая куртка с вышивкой в ​​панковском духе, которая стоит 150 долларов. Темно-синяя куртка с изображением пламени и свитер с камуфляжным рисунком обойдутся владельцам собак в 130 долларов за модель. Самая дешевая вещь коллекции – свитер за 80 долларов с графикой Brave Wolf.

Таким образом марка Diesel присоединилась к растущему списку брендов, экспериментирующих в нише одежды для домашних животных, включая люксовые Moncler и Moschino и розничные сети H&M, River Island и Primark.