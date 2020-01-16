Марка Diesel станет более экологичной

Ренцо Россо, возглавляющий холдинг OTB рассказал о стратегии развития компании.

Группа, владеющая марками Diesel, Marni, Maison Margiela и другими, представила стратегию развития бренда Diesel, получившую выразительное название For Responsible Living. Концепция предполагает снижение вредоносного воздействия производства на окружающую среду. Ренцо Россо отметил: «Принятие мер на благо нынешнего и будущих поколений – это обеспечение успешного развития в меняющемся мире. Основные принципы Diesel в новом десятилетии: защита климата, поиск альтернативы, поощрение индивидуальности и целостности».