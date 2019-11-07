Марка Diesel выпустила книгу о своей истории

В честь дня рождения испанская марка выпустила книгу в издательстве Rizzoli.

Знаменитое издательство, специализирующееся на книгах и альбомах о моде и искусстве, выпустило книгу 5D: Diesel, Dream, Destruction, Deviation, Denim. Под обложкой можно найти захватывающий рассказ об истории марки Diesel с момента ее основания в 1978 году. Объем книги – 248 страниц. Редактором издания пригласили стать журналистку Сюзанну Лу, которая и собрала вместе знаковые рекламные кампании, даты, архивные фото и факты, связанные с брендом. Книга поступит в продажу 19 ноября по цене 95 долларов.