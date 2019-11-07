Вход
ADV



Интересно
Diesel (117)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Diesel выпустила книгу о своей истории

  • 82
  • 0
  • 07 Ноября 201916:06
Сюжеты: Diesel

В честь дня рождения испанская марка выпустила книгу в издательстве Rizzoli.

Знаменитое издательство, специализирующееся на книгах и альбомах о моде и искусстве, выпустило книгу 5D: Diesel, Dream, Destruction, Deviation, Denim. Под обложкой можно найти захватывающий рассказ об истории марки Diesel с момента ее основания в 1978 году. Объем книги – 248 страниц. Редактором издания пригласили стать журналистку Сюзанну Лу, которая и собрала вместе знаковые рекламные кампании, даты, архивные фото и факты, связанные с брендом. Книга поступит в продажу 19 ноября по цене 95 долларов.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru