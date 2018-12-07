Марка DKNY запускает линию украшений

Изделия для нового направления бренд будет разрабатывать выпускать совместно со Swarovski.

Между компаниями DKNY и Swarovski Group заключен долгосрочный контракт, который позволяет американскому бренду выйти на новый рынок. Марка расширит свой портфель ювелирной линией с использованием кристаллов. Первый релиз состоится уже в марте 2019 года на Неделе моды в Нью-Йорке, а в продаже украшения из дебютной коллекции появятся в сентябре. Известно, что в коллекцию войдут серьги, кольца и браслеты, стоимость которых будет начинаться от 99 евро.