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Артем Кузелев

Марка Dolce & Gabbana отменила январское шоу

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  • 13 Января 202111:21
Сюжеты: Dolce&Gabbana, Неделя моды в Милане

Итальянский бренд отказался от живого показа в рамках Недели мужской моды в Милане.

Представители итальянского дизайнерского дуэта сообщили о том, что марка отказалась от живого шоу, которое должно было пройти на днях. Ранее сообщалось, что новую осенне-зимнюю коллекцию для мужчин Dolce & Gabbana представят 16 января 2021 года в рамках Недели моды в Милане. Отмена показа связана с санитарно-эпидемиологической ситуацией. Кроме того, подчеркивается в пресс-релизе, пандемия может вызвать непредвиденные обстоятельства. При этом известно, что в Dolce & Gabbana не готовы проводить презентацию в цифровом формате.

 
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