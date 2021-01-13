Марка Dolce & Gabbana отменила январское шоу

Итальянский бренд отказался от живого показа в рамках Недели мужской моды в Милане.

Представители итальянского дизайнерского дуэта сообщили о том, что марка отказалась от живого шоу, которое должно было пройти на днях. Ранее сообщалось, что новую осенне-зимнюю коллекцию для мужчин Dolce & Gabbana представят 16 января 2021 года в рамках Недели моды в Милане. Отмена показа связана с санитарно-эпидемиологической ситуацией. Кроме того, подчеркивается в пресс-релизе, пандемия может вызвать непредвиденные обстоятельства. При этом известно, что в Dolce & Gabbana не готовы проводить презентацию в цифровом формате.