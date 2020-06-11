Марка Dolce & Gabbana присоединилась к Неделе моды в Милане

Представители Dolce & Gabbana сообщили, что марка представит новую коллекцию в рамках миланской Недели моды.

Как и другие Недели, миланские показы пройдут в режиме онлайн с 14 по 17 июля. В официальном расписании на данный момент значится порядка 40 брендов, в их числе Gucci, Etro, Bottega Veneta, Ermenegildo Zegna и Dsquared2. О намерении участвовать в Неделе моды в Милане сообщили и в марке Dolce & Gabbana, которая также спустя более чем 20 лет присоединится к итальянской Национальной палате моды (Camera della Moda).