Марка Dr. Martens выставлена на продажу

Нынешний владелец бренда собирается выручить за него 1,5 миллиарда долларов.

Компания Permira, которая с 2014 года владеет маркой Dr. Martens, собирается продать актив. По информации источника сайта WWD, цена, которую выставили владельцы бренда, в 14 раз превышает прибыль Dr. Martens. Если говорить о конкретике, то в прошлом году марке удалось заработать чуть меньше 110 млн долларов, а вот стоимость ее оценили в 1,5 млрд долларов. При этом отмечается, что пять лет назад руководство Permira приобрело бренд за 377 млн долларов.