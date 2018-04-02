Марка Dries Van Noten в поисках инвестора

Бельгийский модельер Дрис Ван Нотен объявил, что дела у его марки идут не лучшим образом.

Хотя официального заявления от бренда Dries Van Noten пока что не поступало, известно, что сам Дрис обратился в компанию Vendome Global Partners с целью найти инвестора. Как сообщает издание WWD, в последние несколько недель среди европейских мультиберндовых групп была распространен бук информации о работе бренда, согласно которой его стоимость составляет 100 млн долларов. По всей видимости, в скором времени можно ожидать более подробных известий.