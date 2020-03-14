Марка Dries Van Noten выпустила фильм о дизайнере Кристиане Лакруа

Документальная картина, доступная в сети, посвящена опыту сотрудничества бренда с парижским кутюрье.

Марка Dries Van Noten представила коллекцию сезона весна-лето 2020 в рамках Недели моды в Париже. Шоу запомнилось не только красивыми моделями на подиуме, но и тем, что к работе над ними Дрис ван Нотен пригласил кутюрье-легенду Кристиана Лакруа. Таким образом Лакруа впервые появился на подиуме спустя десять лет молчания. Этому опыту посвящена документалка, которую можно посмотреть на страничке DVN в Instagram. О работе с Лакруа ван Нотен рассказал: «Сотрудничество с Кристианом было для всей команды бренда глотком свежего воздуха. Для меня это был очень интересный опыт, хотя я на протяжении всей жизни наблюдал за тем, что делает Лакруа. А для молодых дизайнеров его появление оказалось чем-то вроде ожившей истории».