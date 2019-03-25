Марка Джейкобса номинировали на премию CFDA Awards

Совет американских дизайнеров моды огласил полный список номинантов этого года.

Жюри ежегодной премии Совета модных дизайнеров Америки огласило имена дизайнеров, которым может достаться награда на этот раз. Главными номинантами CFDA Awards 2019 стали Марк Джейкобс, Брэндон Максвелл, Кейт и Лора Малливи, а также дуэт Рози Ассулин или Сандера Лака. Среди лучших дизайнеров мужской одежды названы Вирджил Абло, Майк Амири, Керри Джин Реймонд, Рик Оуэнс и Том Браун. Лучшим дизайнером аксессуаров могут стать Вирджил Абло, Мэри-Кейт и Эшли Олсен, Дженнифер Фишер, Табита Симмонс и Телфар Клеменс.

Также жюри назвало лауреатов почетных премий Совета: креативный директор Alexander McQueen Сара Бертон, стилист Карин Ройтфельд, редактор Vogue Линн Йегер и дизайнер Эйлин Фишер.