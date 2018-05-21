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Артем Кузелев

Марка Emporio Armani объединит мужское и женское шоу

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  • 21 Мая 201822:42
Сюжеты: Armani

Джорджио Армани решил совместить предстоящие показы своей линии Emporio Armani.

На предстоящей Неделе мужской моды нельзя будет увидеть новой мужской коллекции марки Emporio Armani. Бренд представит образы сезона весна-лето 2019 в сентябре, вместе с женской коллекцией. Однако сам дизайнер подчеркнул, что изменения коснуться лишь этой линейки, марка Giorgio Armani не откажется от отдельного мужского показа, который состоится 18 июня.

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