Марка Emporio Armani объединит мужское и женское шоу

Джорджио Армани решил совместить предстоящие показы своей линии Emporio Armani.
На предстоящей Неделе мужской моды нельзя будет увидеть новой мужской коллекции марки Emporio Armani. Бренд представит образы сезона весна-лето 2019 в сентябре, вместе с женской коллекцией. Однако сам дизайнер подчеркнул, что изменения коснуться лишь этой линейки, марка Giorgio Armani не откажется от отдельного мужского показа, который состоится 18 июня.
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