Вход
ADV
Интересно
Armani (304)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Emporio Armani переносит показ в Лондон

  • 160
  • 0
  • 11 Апреля 201714:30
Сюжеты: Armani

Джорджио Армани сообщил, что намерен представить весенне-летнюю коллекцию будущего года линии Emporio Armani в столице Великобритании.

Как известно, в последние годы Армани часто переносит показы новых коллекций из Милана в другие модные столицы мира. Поэтому новость об участии итальянского дизайнера в лондонской Неделе моды не стала событием. Представители компании сообщили, что шоу женской коллекции Emporio Armani состоится 17 сентября в рамках Недели моды в Лондоне, которая пройдет с 15 по 19 сентября 2017 года. Свое решение Джорджио прокомментировал так: «Лондон – динамичный, энергичный и космополитичный город. Он представляет глобальную культуру, поэтому является идеальной локацией для показа новой коллекции Emporio Armani».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru