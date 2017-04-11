Марка Emporio Armani переносит показ в Лондон

Джорджио Армани сообщил, что намерен представить весенне-летнюю коллекцию будущего года линии Emporio Armani в столице Великобритании.

Как известно, в последние годы Армани часто переносит показы новых коллекций из Милана в другие модные столицы мира. Поэтому новость об участии итальянского дизайнера в лондонской Неделе моды не стала событием. Представители компании сообщили, что шоу женской коллекции Emporio Armani состоится 17 сентября в рамках Недели моды в Лондоне, которая пройдет с 15 по 19 сентября 2017 года. Свое решение Джорджио прокомментировал так: «Лондон – динамичный, энергичный и космополитичный город. Он представляет глобальную культуру, поэтому является идеальной локацией для показа новой коллекции Emporio Armani».