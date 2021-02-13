Марка Erdem дебютировала со свадебной коллекцией

Для первой линейки White Collection Эрдем Моралиоглу выбрал повседневный стиль и простые решения. Дизайнер рассказал, что, работая над дебютной коллекцией, старался быть более непринужденным.

«Однако [в коллекции] все же есть формальность. Я думаю, когда что-то действительно красиво сделано, оно останется актуальным на протяжении долгого времени. Вы сможете сохранить платье и передать его своей дочери по наследству», – поделился Эрдем Моралиоглу.

При этом дизайнер пояснил, что пандемия все изменила, поэтому нет смысла создавать коллекцию пышных нарядов для свадьбы на 400 гостей. Простые и лаконичные платья Erdem подойдут и для других мероприятий. В коллекции использована английская хлопковая шерсть, украшенная вышивкой, рукавами-фонариками и деталями из органзы.