Марка Escada на грани банкротства

В немецком подразделении люксового бренда заявили о неплатежеспособности компании.

На прошлой неделе немецкая компания сообщила об иске о банкротстве, который был подан в окружной суд Мюнхена. Заявление относится к структуре Escada SE, базирующейся в Германии, и не распространяется на другие подразделения холдинга. Руководство отмечает, что бизнес продолжит работать в обычном режиме, пока будет идти реструктуризация компании. Судебное производство затрагивает 180 рабочих мест в штаб-квартире марки и магазинах, расположенных в Германии.