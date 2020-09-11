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Артем Кузелев

Марка Escada на грани банкротства

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  • 11 Сентября 202016:11
Сюжеты: Escada

В немецком подразделении люксового бренда заявили о неплатежеспособности компании.

На прошлой неделе немецкая компания сообщила об иске о банкротстве, который был подан в окружной суд Мюнхена. Заявление относится к структуре Escada SE, базирующейся в Германии, и не распространяется на другие подразделения холдинга. Руководство отмечает, что бизнес продолжит работать в обычном режиме, пока будет идти реструктуризация компании. Судебное производство затрагивает 180 рабочих мест в штаб-квартире марки и магазинах, расположенных в Германии.

 
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