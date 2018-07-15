Марка Escada отправляется на Неделю моды в Нью-Йорке

Именно в столице американской моды руководство немецкого бренда решило провести юбилейный показ.

В этом году марка Escada отмечает 40-летие. В честь торжественной даты руководство бренда решило перенести показ из традиционной локации в Нью-Йорк. Во время местной Недели моды немецкая компания не только представит образы сезона весна-лето 2019, но и рассчитывает укрепить международные отношения. За создание новой коллекции по-прежнему отвечает Найл Соул, который пришел в марку год назад.