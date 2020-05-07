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Артем Кузелев

Марка Fenty распродает архивные модели

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  • 07 Мая 202018:19

На официальном сайте бренда можно найти вещи и украшения со скидками до 50%.

До 10 мая 2020 года Рианна проводит распродажу архивных моделей одежды, аксессуаров и украшений бренда Fenty. На официальном сайте марки можно найти вещи со скидками до 50%. В ассортименте представлены как спортивные модели на каждый день, так и верхняя одежда.

 
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