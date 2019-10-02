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Артем Кузелев

Марка Forever 21 подала иск о банкротстве

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  • 02 Октября 201910:40
Сюжеты: Forever 21

Как оказалось, американский бренд переживает тяжелые времена.

На днях стало известно, что юристы американского фаст-фэшн бренда подали исковое заявление о начале официальной процедуры банкротства. Марка собирается провести глобальную реструктуризацию, а также закрыть большинство зарубежных представительств. Отмечается, что ликвидация в первую очередь коснется европейских и азиатских офисов, однако отделения в Мексике и Южной Америке продолжат работать. Представители Forever 21 сообщили, что бренд закроет 178 магазинов на территории США и прекратит работу в 40 странах.

 

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