Марка Forever 21 подала иск о банкротстве

Как оказалось, американский бренд переживает тяжелые времена.

На днях стало известно, что юристы американского фаст-фэшн бренда подали исковое заявление о начале официальной процедуры банкротства. Марка собирается провести глобальную реструктуризацию, а также закрыть большинство зарубежных представительств. Отмечается, что ликвидация в первую очередь коснется европейских и азиатских офисов, однако отделения в Мексике и Южной Америке продолжат работать. Представители Forever 21 сообщили, что бренд закроет 178 магазинов на территории США и прекратит работу в 40 странах.