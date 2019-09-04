Марка Furla анонсировала выход собственного аромата

В скором времени итальянский бренд дебютирует с собственным парфюмом.
Руководство марки Furla подписало лицензионное соглашение с парфюмерной компанией Mavive. В скором времени итальянский бренд представит дебютный аромат, разработанный совместно с новым партнером. О новом начинании генеральный директор Furla Альберто Камерленго сказал, что выход первого парфюма станет для Furla шагом стать еще более доступной для клиенток по всему миру.
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