Марка Furla анонсировала выход собственного аромата

В скором времени итальянский бренд дебютирует с собственным парфюмом.

Руководство марки Furla подписало лицензионное соглашение с парфюмерной компанией Mavive. В скором времени итальянский бренд представит дебютный аромат, разработанный совместно с новым партнером. О новом начинании генеральный директор Furla Альберто Камерленго сказал, что выход первого парфюма станет для Furla шагом стать еще более доступной для клиенток по всему миру.