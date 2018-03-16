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Артем Кузелев

Марка Furla отказалась от использования меха

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  • 16 Марта 201818:10
Сюжеты: Furla

Итальянская премиум марка сумок и аксессуаров решила поддержать экологический тренд.

Представители марки Furla объявили, что вслед за коллегами решили отказаться от использования натурального меха при создании своих изделий. Начиная с круизной коллекции 2019 года, которая появится в продаже уже этой осенью, в моделях Furla будет использован только экологичный мех. Отказ от меха стал для бренда «важным элементом заботы об окружающей среде».

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