Марка Furla отказалась от использования меха

Итальянская премиум марка сумок и аксессуаров решила поддержать экологический тренд.

Представители марки Furla объявили, что вслед за коллегами решили отказаться от использования натурального меха при создании своих изделий. Начиная с круизной коллекции 2019 года, которая появится в продаже уже этой осенью, в моделях Furla будет использован только экологичный мех. Отказ от меха стал для бренда «важным элементом заботы об окружающей среде».