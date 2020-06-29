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Артем Кузелев

Марка Gap будет выпускать коллекции бренда Канье Уэста Yeezy

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  • 29 Июня 202021:59
Сюжеты: GAP, Канье Уэст (Kanye West)

Новость о соглашении повысила стоимость акций американской компании на 42%.

Американская марка Gap и Канье Уэст подписали соглашение на создание одежды бренда Yeezy. Срок действия контракта – 10 лет. Известно, что линейка будет ориентироваться на молодую аудиторию и появится в продаже в магазинах Gap уже в будущем году. Ожидаемо основу коллекций составят толстовки, футболки и базовая одежда.

 
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