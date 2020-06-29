Марка Gap будет выпускать коллекции бренда Канье Уэста Yeezy

Новость о соглашении повысила стоимость акций американской компании на 42%.

Американская марка Gap и Канье Уэст подписали соглашение на создание одежды бренда Yeezy. Срок действия контракта – 10 лет. Известно, что линейка будет ориентироваться на молодую аудиторию и появится в продаже в магазинах Gap уже в будущем году. Ожидаемо основу коллекций составят толстовки, футболки и базовая одежда.