Марка Gap объявила о расширении ассортимента

Теперь в магазинах американского бренда будет представлен домашний текстиль, мебель и даже детские коляски.

Расширением ассортимента в магазинах марок Gap, Banana Republic и Janie and Jack займется компания IMG, специализирующаяся на сопровождении талантов и мероприятий. Новое соглашение, которое стороны подписали недавно, говорит о том, что теперь в магазинах брендов можно будет купить постельное белье, домашний текстиль, предметы домашнего декора, мебель и детские принадлежности. Такая стратегия должна помочь преодолеть новый экономический кризис и привлечь внимание дополнительных покупателей.

Кроме того, в Gap Inc. сообщили, что в данный момент компания рассматривает возможности для новых каналов сбыта. Бренд планирует продавать новые категории товаров не только в физических магазинах, но и в сети, а также через других ритейлеров и оптовые продажи.