Вход
ADV



Интересно
GAP (65)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Gap объявила о расширении ассортимента

  • 323
  • 0
  • 21 Мая 202012:05
Сюжеты: GAP

Теперь в магазинах американского бренда будет представлен домашний текстиль, мебель и даже детские коляски.

Расширением ассортимента в магазинах марок Gap, Banana Republic и Janie and Jack займется компания IMG, специализирующаяся на сопровождении талантов и мероприятий. Новое соглашение, которое стороны подписали недавно, говорит о том, что теперь в магазинах брендов можно будет купить постельное белье, домашний текстиль, предметы домашнего декора, мебель и детские принадлежности. Такая стратегия должна помочь преодолеть новый экономический кризис и привлечь внимание дополнительных покупателей.

Кроме того, в Gap Inc. сообщили, что в данный момент компания рассматривает возможности для новых каналов сбыта. Бренд планирует продавать новые категории товаров не только в физических магазинах, но и в сети, а также через других ритейлеров и оптовые продажи.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru