Марка Gap понесла миллиардный убыток

В американской группе сообщили о квартальном убытке в размере 932 млн долларов и падении курса акций примерно на 5%.

В первом квартале 2020 года чистый убыток компании Gap достиг почти миллиарда долларов. Для сравнения первый квартал прошлого года принес группе прибыль в объеме 227 млн долларов. Основной убыток принесли аренда торговых площадей и обесцененные складские запасы. Однако, по словам генерального директор компании Сони Сингал, на фоне отрицательной динамики продаж в розничных магазинах, показатели онлайн-торговли Gap улучшаются.