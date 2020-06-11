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Артем Кузелев

Марка Gap понесла миллиардный убыток

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  • 11 Июня 202013:37
Сюжеты: GAP

В американской группе сообщили о квартальном убытке в размере 932 млн долларов и падении курса акций примерно на 5%.

В первом квартале 2020 года чистый убыток компании Gap достиг почти миллиарда долларов. Для сравнения первый квартал прошлого года принес группе прибыль в объеме 227 млн долларов. Основной убыток принесли аренда торговых площадей и обесцененные складские запасы. Однако, по словам генерального директор компании Сони Сингал, на фоне отрицательной динамики продаж в розничных магазинах, показатели онлайн-торговли Gap улучшаются.

 
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