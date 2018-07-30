Марка Gucci названа самой популярной

Согласно исследованиям специалистов компании Lyst, итальянский дом моды стал самым популярным во втором квартале 2018 года.

Под блестящим руководством Алессандро Микеле итальянский дом моды продолжает наращивать и продажи, и интерес вокруг себя. На днях компания Lyst опубликовала очередной рейтинг самых популярных брендов за второй квартал текущего года, во главе которого расположилась марка Gucci. Следом за итальянцами в порядке убывания интереса аудитории находятся бренды Off-White, Balenciaga и Givenchy. При этом отмечается, что в первом квартале 2018 года марка Balenciaga была лидером.

Кроме Gucci, в рейтинг поисковых запросов и онлайн-покупок попали и такие итальянские марки, как Dolce & Gabbana, Versace, Fendi и Prada. Подчеркивается, что дом Versace резко поднялся с 21 позиции на 5 место.