Вход
ADV
Интересно
Gucci (291)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Gucci названа самой популярной

  • 306
  • 0
  • 30 Июля 201810:18
Сюжеты: Gucci

Согласно исследованиям специалистов компании Lyst, итальянский дом моды стал самым популярным во втором квартале 2018 года.

Под блестящим руководством Алессандро Микеле итальянский дом моды продолжает наращивать и продажи, и интерес вокруг себя. На днях компания Lyst опубликовала очередной рейтинг самых популярных брендов за второй квартал текущего года, во главе которого расположилась марка Gucci. Следом за итальянцами в порядке убывания интереса аудитории находятся бренды Off-White, Balenciaga и Givenchy. При этом отмечается, что в первом квартале 2018 года марка Balenciaga была лидером.

Кроме Gucci, в рейтинг поисковых запросов и онлайн-покупок попали и такие итальянские марки, как Dolce & Gabbana, Versace, Fendi и Prada. Подчеркивается, что дом Versace резко поднялся с 21 позиции на 5 место.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru