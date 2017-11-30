Марка Gucci названа самой популярной

В сети появились результаты ежегодного рейтинга Lyst, согласно которым итальянский бренд стал самым популярным в 2017 году.

По традиции в рейтинг Lyst попадают бренды, вещи и тренды, которые пользователи чаще всего ищут в интернете. По итогам уходящего года самой популярной маркой в подавляющем большинстве категорий стала Gucci. Пользователи сети чаще всего запрашивали у поисковиков сумки итальянского дома моды, шлепанцы футболки и ремни. Любовь поклонников подтверждают и отчетные цифры бренда: в III квартале Gucci увеличил продажи на 49,4%, а выручка онлайн-шопа марки выросла более чем в два раза.