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Артем Кузелев

Марка Gucci остается лидером рейтинга Lyst

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  • 30 Октября 202017:16
Сюжеты: Gucci

Специалисты поисковой платформы составили очередной список самых популярных брендов и вещей.

По результатам третьего квартала 2020 года лидерами рейтинга Lyst остаются марки Gucci, Off-White, Nike, Prada и Valentino. Специалисты поисковой платформы также отметили, что списке женских вещей лидируют топ Marine Serre и сумка Telfar. В числе популярных запросов от мужчин кроссовки от коллаборации Dior x Nike Air Jordan и черная модель Birkenstock. При этом аналитики говорят, что спрос на продукты модной индустрии начал снова расти, потребительская активность в июле-сентябре оживилась.

 
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