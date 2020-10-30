Марка Gucci остается лидером рейтинга Lyst

Специалисты поисковой платформы составили очередной список самых популярных брендов и вещей.

По результатам третьего квартала 2020 года лидерами рейтинга Lyst остаются марки Gucci, Off-White, Nike, Prada и Valentino. Специалисты поисковой платформы также отметили, что списке женских вещей лидируют топ Marine Serre и сумка Telfar. В числе популярных запросов от мужчин кроссовки от коллаборации Dior x Nike Air Jordan и черная модель Birkenstock. При этом аналитики говорят, что спрос на продукты модной индустрии начал снова расти, потребительская активность в июле-сентябре оживилась.